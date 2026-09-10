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Ричард Джефферсон: «У Бена Симмонса есть талант для попадания на Матч всех звезд»

Бывший игрок НБА , а ныне аналитик Ричард Джефферсон считает, что Бен Симмонс способен попасть на Матч всех звезд в следующем сезоне.

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