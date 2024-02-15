Как смоленский мэр реагирует на негативные комментарии в социальных сетях?

Александр Новиков: «Я читаю все комментарии под своими постами» Глава города Смоленска Александр Новиков сообщил, что философски относится к негативным комментариям в свой адрес, полученным в социальных сетях.
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