Смачная пощечина сопернице: Боня плюнула в сторону жены её бойфренда

Ведущая резко высказалась о поведении Таисии Василешниковой. Виктория Боня и Руслан Гасанов Социальные сетиВиктория Боня накинулась на супругу Руслана Гасанова, которая якобы намеренно затягивает бракоразводный процесс.
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