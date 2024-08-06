Обозреватель The Times: «идеологическое табу» мешает Великобритании справиться с антимигрантскими протестами

Вместо того, чтобы пытаться найти эффективное решение антимигрантским протестам, британское правительство исключительно замалчивает проблему и применяет социальные санкции к тем, кто этому замалчиванию противится.
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