Дуров и французская разведка: конфликт, который вызывает сомнения у западных журналистов

Журналист Чей Боуз усомнился в правдивости слов основателя Telegram Павла Дурова о том, что тот якобы отказался реагировать на требование главы французской разведки Николя Лернера ввести цензуру в мессенджере в Румынии.
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