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В Петербурге со здания закрывающегося генконсульства ФРГ сняли флаги

В Петербурге со здания закрывающегося генконсульства ФРГ сняли флаги

Государственный флаг ФРГ сняли в четверг, 17 сентября, со здания генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге.

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