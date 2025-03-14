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Царьград

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Зеленский спешит и паникует: Рогов назвал причину. Дело не только в курском провале

Зеленский спешит и паникует: Рогов назвал причину. Дело не только в курском провале

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский готов практически на любые предложения, потому что спешит и понимает.

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