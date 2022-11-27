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Драка в Петербурге, гол Макарова и разгром от «Ростова»: чем завершился групповой этап «Пути РПЛ» Кубка России

Драка в Петербурге, гол Макарова и разгром от «Ростова»: чем завершился групповой этап «Пути РПЛ» Кубка России

«Зенит» выиграл у «Спартака» в серии пенальти, но занял лишь третье место в своем квартете. При этом по окончании основного времени матча команды устроили массовую драку, в результате которой Владимир Москалёв показал шесть красных карточек.

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