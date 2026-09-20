Орловская власть ищет перевозчика по автобусным маршрутам Мценского района

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области разместил торги по поиску подрядчика на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам №№112, 125, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 317, 347, 392, 393, 394, 396, 428, 462.
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