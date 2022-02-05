Товарищеские матчи. «Актобе» сыграет с «Заглембе», «Кызыл-Жар» с «Рапидом-2» и другие матчи

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона. Анталья, Турция Актобе Казахстан – Заглембе Сн Польша – 19:00 Атырау Казахстан – Лодзь Польша – 19:00 Акжайык Казахстан – Велес Россия – 22:00 Кызыл-Жар Казахстан – Рапид-2 Австрия – -:- Аксу Казахстан – Нефтчи Узбекистан – -:- Полное расписание выступлений Казахстана на Олимпиаде: начинаем могулом, заканчиваем лыжными гонками Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград «В казахстанских клубах не задумываются о болельщиках, потому что знают, что государство снова даст денег»: функционер о COVID, коммерции и изменениях в футболе.