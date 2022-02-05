Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Товарищеские матчи. «Актобе» сыграет с «Заглембе», «Кызыл-Жар» с «Рапидом-2» и другие матчи

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона. Анталья, Турция   Актобе Казахстан – Заглембе Сн Польша – 19:00   Атырау Казахстан – Лодзь Польша – 19:00   Акжайык Казахстан – Велес Россия – 22:00   Кызыл-Жар Казахстан – Рапид-2 Австрия – -:-   Аксу Казахстан – Нефтчи Узбекистан – -:-   Полное расписание выступлений Казахстана на Олимпиаде: начинаем могулом, заканчиваем лыжными гонками Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград «В казахстанских клубах не задумываются о болельщиках, потому что знают, что государство снова даст денег»: функционер о COVID, коммерции и изменениях в футболе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх