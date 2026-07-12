Гацалов анонсировал МРТ Садулаева для оценки травмы через 2 дня

Главный тренер российской сборной по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сообщил, что характер травмы Абдулрашида Садулаева, полученной после схватки с Кайлом Снайдером в лиге RAF, станет известен через пару дней после МРТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии