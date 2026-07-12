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Царьград

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Гацалов анонсировал МРТ Садулаева для оценки травмы через 2 дня

Гацалов анонсировал МРТ Садулаева для оценки травмы через 2 дня

Главный тренер российской сборной по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сообщил, что характер травмы Абдулрашида Садулаева, полученной после схватки с Кайлом Снайдером в лиге RAF, станет известен через пару дней после МРТ.

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