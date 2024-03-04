Овечкин подарил джерси 14-летнему мальчику, победившему лейкемию: «Приятно видеть улыбки этих ребят»

14-летний Паскаль Летткеманн из австрийского Клагенфурта посетил тренировку «Вашингтона». Капитан команды Александр Овечкин подарил ему джерси со своей фамилией.
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