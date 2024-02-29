Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 203 подписчика

Второго Мариуполя не будет, все рухнет быстрее

Второго Мариуполя не будет, все рухнет быстрее

Украинский народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова заявила немецким журналистам DEUTSCHE WELLE, что если Киев в ближайшее время не получит обещанной от Запада помощи, Украина продолжит нести территориальные потери, и даже назвала город, который потеряет в первую очередь: "Харьков – второй крупнейший город Украины, в котором проживает более миллиона человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх