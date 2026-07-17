Сотрудничество ТОСов с муниципалитетами обсудили на заседании Совета при губернаторе

Координации их совместной работы было посвящено заседание совета по ТОС при губернаторе Архангельской области в региональном правительствеКоординации их совместной работы было посвящено заседание совета по ТОС при губернаторе Архангельской области в региональном правительствеВ мероприятии приняли участие заместитель губернатора по внутренней политике Андрей Рыженков, вице-спикер Архангельского областного Собрания депутатов, председатель региональной ассоциации ТОС Игорь Чесноков, руководители ….