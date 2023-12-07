Потанин призвал «подбирать» все оставленное в России иностранными инвесторами

РИАМО - 7 дек. Генеральный директор «Норильского никеля» Владимир Потанин считает, что иностранные предприниматели оставили в России значительное количество бизнесов, которые российским игрокам остается только «подбирать», пишет «Коммерсант».
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