Самой странной и одновременно, наверное, самой опасной особенностью мировой политики последних лет является принципиальная необучаемость наших противников.
Запад нашел слабое место России
Комментарии
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W
Walery
Сиди тихо и не высовывайся - тебе никто и никогда не позволит и рядом находиться, не то чтобы что-то куда-то направлять. Образование у тебя, alik, никудышное... не так ли?
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2 час.
Вячеслав 5
что такое капитализм-мы плохо учились в школе и сегодня тоже и почему запад защищает эту систему а коммунисты проиграли эту битву правду говорить можно и бороться тоже но враг сильней и он сидит внутри нас-увы.
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1 час.
alik3456 Джексон
А ты ватерлей сиди в коморке и шкурку гоняй...
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16 мин.
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