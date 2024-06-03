Запад нашел слабое место России

W Walery Сиди тихо и не высовывайся - тебе никто и никогда не позволит и рядом находиться, не то чтобы что-то куда-то направлять. Образование у тебя, alik, никудышное... не так ли?

Вячеслав 5 что такое капитализм-мы плохо учились в школе и сегодня тоже и почему запад защищает эту систему а коммунисты проиграли эту битву правду говорить можно и бороться тоже но враг сильней и он сидит внутри нас-увы.