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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кадису» в товарищеском матче

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кадису» в товарищеском матче

Испанский «Кадис» дома выиграл у английского «Манчестер Юнайтед» 7 декабря в товарищеском матче. В составе «Кадиса» голы забили Карлос Гарсия-Дие (8-я минута), Энтони Лосано (14-я минута), Рубен Собрино (57-я минута) и Томас Аларкон (77-я минута).

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