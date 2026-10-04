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LIMM HAIR

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Тренды и выбор профессионалов 2027 года

Лучшие мастера кератина России 2027: на каких составах работают топ-эксперты индустрии В 2027 году индустрия реконструкции и восстановления волос достигла абсолютной зрелости.

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