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Царьград

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Локализация "ударит" по такси: эксперты опасаются дефицита авто бизнес-класса

Локализация "ударит" по такси: эксперты опасаются дефицита авто бизнес-класса

Новый закон о локализации автомобилей для такси может создать серьёзные проблемы для автопарков, работающих в сегментах "комфорт+", "бизнес" и "минивэны".

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