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Царьград

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Предсказавший ковид и кризис 2008 года предупредил о новой угрозе

Предсказавший ковид и кризис 2008 года предупредил о новой угрозе

Главная опасность в этот раз, по мнению Роберта Пестона, кроется в технологии, которая уже успела прочно войти в повседневную жизнь миллионов людей.

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