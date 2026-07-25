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Татар-информ

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Хухунашвили о случае в Кахетии: «Для меня дико, что это произошло в Грузии»

Хухунашвили о случае в Кахетии: «Для меня дико, что это произошло в Грузии»

Почему инцидент в Телави – «немыслимый и возмутительный», растет ли в Грузии русофобия и насколько эта страна безопасна для российских туристов, в интервью «Татар-информу» рассказала глава Национально-культурной автономии грузин в Казани Маринэ Хухунашвили.

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