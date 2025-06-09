«Биологический мусор»... Почему всем наплевать на погибших в терактах россиян

Всем им так называемым друзьям нужны только наши ништяки, в отличии от недоговорённой здесь Северной Кореи которая в ответ на наши ништяки оказывает реальную помощь и поддержку вот где реальные партнеры и хочется(очень)верить друзья.

Балу -

Все народы "братские" пока им чего-то надо от России... Но как только у них всё нормализовалось - "русский оккупант иди домой ты здесь не нужен"... Не говоря уже о том, что каждое чмо, которого русские вытащили из грязи, отмыли и дали образование сразу начинает считать себя умнее и культурнее неумытого русского дурака...