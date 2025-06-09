Последние дни у меня появилось давно забытое и оттого странное чувство. Как будто я где-то в тылу врага, свои далеко, и всё зависит лично от меня и моих товарищей.
«Биологический мусор»... Почему всем наплевать на погибших в терактах россиян
Комментарии
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Михаил Булавин
Всем им так называемым друзьям нужны только наши ништяки, в отличии от недоговорённой здесь Северной Кореи которая в ответ на наши ништяки оказывает реальную помощь и поддержку вот где реальные партнеры и хочется(очень)верить друзья.
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5 час.
Балу -
Все народы "братские" пока им чего-то надо от России... Но как только у них всё нормализовалось - "русский оккупант иди домой ты здесь не нужен"... Не говоря уже о том, что каждое чмо, которого русские вытащили из грязи, отмыли и дали образование сразу начинает считать себя умнее и культурнее неумытого русского дурака...
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2 час.
Петрович
А ведь и в самом деле - ни одна бл...дь не выразила соболезнования...
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2 час.
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