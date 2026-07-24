Билайн увеличил покрытие и ёмкость сети 4G в Чарышском

Билайн продолжает развивать покрытие 4G на туристических территориях Алтайского края. Инженеры компании провели модернизацию базовой станции в селе Чарышском, чтобы обеспечить стабильную работу мобильного интернета при росте нагрузки в туристический сезон.
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