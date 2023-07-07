С нынешними ресурсами Украина не сможет проломить российскую оборону, но и Россия не сможет перейти в наступление и освободить Киев.
Без мобилизации Россия не сможет дойти до Киева – Царев
Комментарии
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ОБ
Оксана Боева
Что за бред. Каждый день в пункты сбора приходят от 100 до 300 человек в день добровольцев!
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19 час.
Александр Киевская Русь
Дожились. Тупые и недалекие люди с амбициями пришли к власти. О народе никто не думает. Видеть в войне выход из ситуации - это логика бандитов. Если бандиты у власти - быть беде!
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19 час.
АК
Александр Киевская Русь
Это как? День добровольцев - это один день. А вы пишите "каждый день". Непонятно.
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19 час.
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