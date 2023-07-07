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Без мобилизации Россия не сможет дойти до Киева – Царев

Без мобилизации Россия не сможет дойти до Киева – Царев

С нынешними ресурсами Украина не сможет проломить российскую оборону, но и Россия не сможет перейти в наступление и освободить Киев.

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Комментарии
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ОБ
Оксана Боева
Что за бред. Каждый день в пункты сбора приходят от 100 до 300 человек в день добровольцев!
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19 час.
Александр Киевская Русь
Дожились. Тупые и недалекие люди  с амбициями пришли к власти. О народе никто не думает.  Видеть в войне  выход из ситуации -  это логика бандитов.   Если бандиты у власти - быть беде!
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19 час.
АК
Александр Киевская Русь
Это как?  День добровольцев - это один день.  А вы пишите &quot;каждый день&quot;.  Непонятно.
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19 час.

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