Без мобилизации Россия не сможет дойти до Киева – Царев

ОБ Оксана Боева Что за бред. Каждый день в пункты сбора приходят от 100 до 300 человек в день добровольцев!

Александр Киевская Русь Дожились. Тупые и недалекие люди с амбициями пришли к власти. О народе никто не думает. Видеть в войне выход из ситуации - это логика бандитов. Если бандиты у власти - быть беде!