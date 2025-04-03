Фонд Элтона Джона признали нежелательным в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России Elton John AIDS Foundation. В сообщении ведомства сказано, что фонд под видом гуманитарных проектов взаимодействует с международными институтами для продвижения экономической блокады России.
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