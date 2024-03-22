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На какие маршруты выйдут новые автобусы-гармошки в Челябинске

На какие маршруты выйдут новые автобусы-гармошки в Челябинске

В городе продолжается масштабное обновление общественного транспорта.В пятницу, 22 марта, на улицы Челябинска вышли четыре автобуса особо большого класса: так называемые "гармошки" теперь работают на маршруте N 64.

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