Путин отметил высокое значение международного диалога в сфере ТЭК

Расширение международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК имеет большое значение. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
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