Знаменитости, чьи поминки закончились дракой

Многие с завистью взирают на звёзд и мечтают оказаться на их месте. К сожалению, далеко не всегда люди понимают, что вместе с богатством и славой могут заполучить массу врагов и завистников, которые, улыбаясь в лицо, запросто воткнут нож в спину.