В России вступил в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом

Закон о налоговом вычете за занятия спортом вступил в силу в России. Как отметил министр спорта страны Олег Матыцин, этот налоговый вычет для многих россиян станет дополнительным стимулом, чтобы начать тренировки в фитнес-клубе или спортивном зале.