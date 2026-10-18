Даже если демократы победят на промежуточных выборах и получат большинство в обеих палатах Конгресса США, они не смогут остановить Трампа, пишет обозреватель The New York Times Джеффри Тубин.
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