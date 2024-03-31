Командир аэроразведки «Добрый»: ВСУ избегают контактных боев с «Ахматом»

Украинские военные избегают контактного боя с бойцами батальона 291-го полка Вооруженных сил Российской Федерации «Ахмат-Восток», позволив ахматовцам продвинуться почти на 7 км в сторону Работино Запорожской области.
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