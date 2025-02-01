«Джульетты, которых мы заслужили». Чушпан и Брошкина свиделись в ДК «Киприот»

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Аргументы и факты – aif.ru Источник фото: соцсети Автор: Анна Саблина Алла Пугачева с мужем иноагентом Максимом Галкиным посетили на Кипре спектакль «Записки сумасшедших» с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым в главных ролях (другие роли в пьесе отсутствуют).

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Комментарии
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Авас Анекак
повесить всех их
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3 час.
Юрий Золотарев
Обглодыши... И не жаль их, и противно. Что ж - по заслугам и &quot;честь&quot;! (или ее отсутствие).
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2 час.
Юрий Золотарев
Да пусть живут и позорятся - лишь бы Россию не лапали!
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2 час.
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