❗️⚡️Пентагон планирует передать ВСУ противопехотные мины M14, M26, а также M18A1 "Claymore" Противопехотная мина фугасного действия М-14 (фото № 1, 2, 3) оснащается нажимным датчиком.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Пентагон планирует передать ВСУ противопехотные мины M14, M26, а также M18A1 "Claymore" Противопехотная мина фугасного действия М-14 (фото № 1, 2, 3) оснащается нажимным датчиком.