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Царьград

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Белоруссия вводит лицензии на экспорт злаков: правила действуют 6 месяцев

Белоруссия вводит лицензии на экспорт злаков: правила действуют 6 месяцев

Белоруссия ввела временное лицензирование на экспорт злаков, включая пшеницу и кукурузу. Постановление подписано премьер-министром Александром Турчиным и охватывает торговлю с ЕАЭС.

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