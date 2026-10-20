“The riots sweeping France have rocked the country’s political establishment, but one person is positioned to emerge from the chaos with a stronger hand: Marine Le Pen,” the Wall Street Journal reports.
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