После кровавого теракта 22 марта в "Крокусе", где погибло 143 человека, киевские ЦИПсО предприняли множество попыток дестабилизировать обстановку в России, пока вся страна убита горем.
"ЖИТЬ В МОСКВЕ НА 20 ГРИВЕН": КАК РАСПОЗНАТЬ ЛОВУШКУ ЦИПСО? СЛЕДИТЕ ЗА БУКВАМИ
Комментарии
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лл
лина любимцева
ВСЕ, что творится сейчас на Украине, ципсошники приписывают России.
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1 час.
ninikooo Митусова
Где фейк- там обязательно торчат уши Собчак, когда уже эта тварь угомонится?!
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38 мин.
Владимир Байден
Так у этих дебилов кастрюлеголовых мозгов нет от слова совсем..... Я офицер рядовой)). Мне 72 года!!! Жена остается жить на 20 гривнами в день с четырьмя!!! детьми. Это доикакой степени мозг высох или за ран что бы писать такую хуйню? Детям в среднем от 40 до 50 и их до сих пор мама кормит и папа содержит? Туд даде прлтгривны не надо плять. Очередная дочь офицера из Крыма))))
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37 мин.
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