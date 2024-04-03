"ЖИТЬ В МОСКВЕ НА 20 ГРИВЕН": КАК РАСПОЗНАТЬ ЛОВУШКУ ЦИПСО? СЛЕДИТЕ ЗА БУКВАМИ

Владимир Байден

Так у этих дебилов кастрюлеголовых мозгов нет от слова совсем..... Я офицер рядовой)). Мне 72 года!!! Жена остается жить на 20 гривнами в день с четырьмя!!! детьми. Это доикакой степени мозг высох или за ран что бы писать такую хуйню? Детям в среднем от 40 до 50 и их до сих пор мама кормит и папа содержит? Туд даде прлтгривны не надо плять. Очередная дочь офицера из Крыма))))