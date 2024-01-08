Мощные ракетные удары российской стороны утром 8 января обрушились, в частности, на Староконстантинов и Шепетовку в Хмельницкой области.
ВКС РФ успешно поразили крупный логистический узел на Западе Украины
Комментарии
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В
Владимир
Пока не подавим системы связи, в том числе интернет и телевидение, толку не будет.
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14 час.
ВВ
Владимир Витковский
... так надо все вокруг сравнять с землей...
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12 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
А какой прок от этого долбления, если в МО долбежки или премию получают от этого долбления. Упала ракета на взлетку и что? Ну ямка образовалась. Засыпали ямку и все дела, можно опять долбить.Но зато как звучит:" Нанесли сильный, огромный удар по аэродрому. Да там и самолетов давно нет, стоят скорее всего макеты фанерные или резиновые или даже неисправные свезли туда, у которых только фюзеляж с крыльями целые, а нутра нету.
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8 час.
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