ВКС РФ успешно поразили крупный логистический узел на Западе Украины

ЛК

Любовь Кузьмина

А какой прок от этого долбления, если в МО долбежки или премию получают от этого долбления. Упала ракета на взлетку и что? Ну ямка образовалась. Засыпали ямку и все дела, можно опять долбить.Но зато как звучит:" Нанесли сильный, огромный удар по аэродрому. Да там и самолетов давно нет, стоят скорее всего макеты фанерные или резиновые или даже неисправные свезли туда, у которых только фюзеляж с крыльями целые, а нутра нету.