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Запретят садиться за руль: водителей ждёт сюрприз

Запретят садиться за руль: водителей ждёт сюрприз

Царьград VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS С 10 января всех водителей в России ожидает неприятный сюрприз.

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Комментарии
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Владимир Соколов
а причем тут это?) вот как пример :чел живет в деревне, работает по сменам ,автобус ходит один раз в день)) догадайтесь с трех раз кто там будет разбираться или просто права заберут?
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15 час.
HotRS
Там столько исключений, что, думаю, особых проблем не будет.
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14 час.
с1
са 1
Такую меру имеет смысл вводить по отношению к злостным нарушителям ПДД. Достали уже сообщения о людях, имеющих десятки непогашенных штрафов и продолжающих делать на дороге черт-ти што!
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10 час.

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