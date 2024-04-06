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Петербургский дневник

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В петербургском ЗакСе одобрили инициативу о региональных скидках на административные штрафы

В петербургском ЗакСе одобрили инициативу о региональных скидках на административные штрафы

Сегодня такой порядок предусмотрен только федеральным КоАП Комитет по законодательству петербургского парламента сегодня поддержал проект федеральной законодательной инициативы о предоставлении регионам права устанавливать скидки на административные штрафы, сообщил депутат ЗакСа Владимир Носов в своем Телеграм-канале.

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