В петербургском ЗакСе одобрили инициативу о региональных скидках на административные штрафы

Сегодня такой порядок предусмотрен только федеральным КоАП Комитет по законодательству петербургского парламента сегодня поддержал проект федеральной законодательной инициативы о предоставлении регионам права устанавливать скидки на административные штрафы, сообщил депутат ЗакСа Владимир Носов в своем Телеграм-канале.