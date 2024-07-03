3-4 июля в Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Председательствовать будет Казахстан.
Саммит ШОС
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
3-4 июля в Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Председательствовать будет Казахстан.
Свежие комментарии