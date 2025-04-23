Названа примерная дата проведения конкурса "Интервидение"

Музыкальный конкурс "Интервидение", ориентировочно, пройдет в последней декаде сентября 2025 года. Местом его проведения выбрана "Live Арена" в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, о чем в среду, 23 апреля 2025 года, информирует .