Участник программы для военных «Время героев» стал советником замглавы «Росатома»

МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» капитан Павел Якушев получил приглашение на должность советника заместителя генерального директора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации «Росатом».
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