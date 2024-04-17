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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Царукян – о гонораре за поединок с Оливейрой: «Превысил $300 тысяч. Но в предпоследнем бою я заработал больше»

Поединок состоялся в главном карде турнира UFC 300, который прошел в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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