Эксперт Пинчук: история между Индией и Пакистаном повторяется уже не первый раз

Газета The New York Times со ссылкой на аналитиков и пакистанских чиновников сообщает, что Индия и Пакистан находятся на грани нового вооруженного конфликта после недавнего нападение в городе Пахалгам на союзной территории Джамму и Кашмир.
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