Пожар произошел на нефтебазе в Туапсе

На нефтебазе в Туапсе произошел пожар, в настоящий момент идет ликвидация возгорания. Об этом ночью 25 января сообщил Оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на данные Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).
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