Увеличить размер больничных выплат в 2024 году согласно закону — подсказки юриста Ирэн ОрлонскаяЕсли человек трудится одновременно по трудовому и гражданско-правовому договору (ГПХ), у него есть возможность увеличить выплаты по больничным листам, хотя это не всегда возможно.