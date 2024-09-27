Увеличить размер больничных выплат в 2024 году согласно закону — подсказки юриста Ирэн ОрлонскаяЕсли человек трудится одновременно по трудовому и гражданско-правовому договору (ГПХ), у него есть возможность увеличить выплаты по больничным листам, хотя это не всегда возможно.
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