Как провести выходные в Судаке: гид по интересным местам

История Судака началась более 1800 лет назад. Его главная достопримечательность — генуэзская крепость с архитектурными сооружениями X-XV веков, где до сих пор ощущается атмосфера Средневековья и неповторимый дух отважных рыцарских поединков.
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