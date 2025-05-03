Полянский: США отложили идею санкций против России в долгий ящик

Власти США отложили идею введения санкций в отношении Российской Федерации в "долгий ящик". Такое мнение в интервью РИА Новости выразил первый заместитель постоянного представителя России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
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