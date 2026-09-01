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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев об апелляции на решение ИИХФ: «Правильно, надо их засудить максимально. Люди презирают решение МОК, плюют на детей, это сегрегация по паспорту»

Дмитрий Губерниев отреагировал на апелляцию, которую Федерация хоккея России подала в Спортивный арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея сохранить запрет на участие российских команд в международных соревнованиях.

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