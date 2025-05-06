В Барнауле 19-летний студент отдал мошенникам 400 долларов и 290 евро

По указанию аферистов иностранную валюту он обменял на рубли, которые перечислил на указанный счет Барнаульский студент открыл мошенникам доступ к своему аккаунту на "Госуслугах" и лишился более 300 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.